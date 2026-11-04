अलवर से गुजरने वाली 4 ट्रेनों का समय बदला, रेलवे ने जारी की नई टाइमिंग

गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस का समय 4 नवंबर से बदलेगा। ट्रेन काठगोदाम से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी। अब यह जयपुर स्टेशन पर सुबह 10:05 बजे पहुंचेगी और 10:10 बजे रवाना होगी। किशनगढ़ में सुबह 11:29 बजे पहुंचकर 11:31 बजे रवाना होगी। अजमेर में दोपहर 12:25 बजे पहुंचकर 12:30 बजे छूटेगी। ब्यावर में दोपहर 1:16 से 1:18 बजे तक और मारवाड़ जंक्शन पर दोपहर 2:40 से 3:10 बजे तक ठहराव रहेगा।