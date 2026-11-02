अलवर के घंटाघर पर हंगामा: पटरी बाजार हटाने पर भड़के दुकानदार, लगाया जाम; कई हिरासत में

दुकानदारों का कहना है कि नए हाट बाजार के बारे में अभी ज्यादातर ग्राहकों को जानकारी नहीं है। इसके अलावा सभी दुकानें एक जगह व्यवस्थित तरीके से नहीं होने के कारण भी खरीदारों को परेशानी हो रही है। व्यापारियों की मांग है कि प्रशासन पहले नए बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए उचित व्यवस्था करे। यही वजह है कि नई जगह दुकानें मिलने के बावजूद व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। एक तरफ नगर निगम बाजार को व्यवस्थित करना चाहता है, ताकि जाम नहीं लगे। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों को अपना कारोबार प्रभावित होने का डर सता रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को घंटाघर पर विवाद बढ़ गया।