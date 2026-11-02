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अलवर के घंटाघर पर हंगामा: पटरी बाजार हटाने पर भड़के दुकानदार, लगाया जाम; कई हिरासत में

अलवर में दीपावली (Diwali) से पहले पटरी बाजार (Street Market) हटाने को लेकर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम (Municipal Corporation) की कार्रवाई का विरोध करते हुए दुकानदार घंटाघर (Ghanta Ghar) पहुंच गए और सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस ने कई दुकानदारों को पकड़ लिया।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 2 Nov 2026, 11:23 AM IST

alwar haat bazar

अलवर पटरी बाजार विवाद: घंटाघर पर हंगामा (फोटो - पत्रिका)

अलवर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए नगर निगम की ओर से कंपनी बाग रोड पर नया हाट बाजार (Haat Bazaar) तैयार करवाया गया है। यहां करीब 340 दुकानें बनाई गई हैं, ताकि त्योहार के दौरान सड़क किनारे लगने वाली दुकानों को एक जगह व्यवस्थित किया जा सके। शनिवार से ही दुकानदारों ने यहां अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी थीं। रविवार को भी बड़ी संख्या में व्यापारी अपना सामान लेकर पहुंचे और दुकानें सजा लीं। इसके बावजूद बाजार में ग्राहकों की कमी बनी हुई है।

हाट बाजार में नहीं पहुंच रहे ग्राहक 

सोमवार को प्रशासन की ओर से पुराने पटरी बाजार (Street Vendors) को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई तो दुकानदार विरोध में उतर आए। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पुरानी जगह से हटाकर कंपनी बाग रोड पर दुकानें तो दे दी गईं, लेकिन वहां ग्राहकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। इस वजह से उनकी बिक्री प्रभावित हो रही है। त्योहार का समय होने के कारण दुकानदारों को कारोबार की चिंता सता रही है।

कार्रवाई के विरोध में दुकानदार घंटाघर पहुंच गए। यहां उन्होंने हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। इससे आसपास के इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति संभालने का प्रयास किया। इस दौरान विरोध कर रहे कई दुकानदारों को पुलिस अपने साथ ले गई। इसके बाद भी दुकानदारों का विरोध जारी रहा। वे प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं हुए।

दरअसल, दीपावली के समय अलवर में पहले ज्यादातर दुकानदार घंटाघर और होप सर्कस (Hope Circus) के आसपास अपनी दुकानें लगाते थे। इन दोनों जगहों पर पहले से ही खरीदारी के लिए लोगों की अच्छी आवाजाही रहती है। शहर के लोग भी त्योहार की खरीदारी के लिए इन्हीं पुराने बाजारों में पहुंचने के आदी हैं। ऐसे में नई जगह पर दुकानें लगाने के बाद भी ग्राहक पुराने बाजारों में ही पहुंच रहे हैं।

कारोबार प्रभावित होने का डर

दुकानदारों का कहना है कि नए हाट बाजार के बारे में अभी ज्यादातर ग्राहकों को जानकारी नहीं है। इसके अलावा सभी दुकानें एक जगह व्यवस्थित तरीके से नहीं होने के कारण भी खरीदारों को परेशानी हो रही है। व्यापारियों की मांग है कि प्रशासन पहले नए बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए उचित व्यवस्था करे। यही वजह है कि नई जगह दुकानें मिलने के बावजूद व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। एक तरफ नगर निगम बाजार को व्यवस्थित करना चाहता है, ताकि जाम नहीं लगे। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों को अपना कारोबार प्रभावित होने का डर सता रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को घंटाघर पर विवाद बढ़ गया।

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2 Nov 2026, 11:23 AM IST

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