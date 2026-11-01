1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Rajasthan: कॉलेज छात्राओं के साथ लौट रहे प्रोफेसर की कार पलटी, बीएससी छात्रा की मौत, प्रोफेसर और एक अन्य छात्रा घायल

हरियाणा के नारनौल में अटेली-कनीना मार्ग पर रविवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में बहरोड़ की 18 वर्षीय कॉलेज छात्रा रीत कुमारी की मौत हो गई। मथुरा-वृंदावन शैक्षणिक भ्रमण से लौटने के बाद प्रोफेसर जयपाल यादव दो छात्राओं को कार से उनके घर छोड़ने जा रहे थे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Updated: 1 Nov 2026, 9:08 PM IST

behror News

हादसे के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार (फोटो-पत्रिका)

बहरोड़। हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में रविवार सुबह हुए सड़क हादसे में राजस्थान के बहरोड़ क्षेत्र की एक कॉलेज छात्रा की मौत हो गई, जबकि कॉलेज के प्रोफेसर और एक अन्य छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा अटेली-कनीना सड़क मार्ग पर बोचड़िया और सलीमपुर गांव के पास हुआ। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घायल प्रोफेसर और छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, बहरोड़ के भीटेड़ा स्थित बाबा खेतानाथ कॉलेज की छात्राएं 29 अक्टूबर को शैक्षणिक भ्रमण के लिए मथुरा और वृंदावन गई थीं। भ्रमण दल शनिवार रात को वापस लौटा। देर होने के कारण दो छात्राएं प्रोफेसर जयपाल यादव के गांव बोचड़िया स्थित घर पर रुक गई थीं। रविवार सुबह प्रोफेसर जयपाल दोनों छात्राओं को उनके घर छोड़ने के लिए अपनी कार से रवाना हुए थे। इसी दौरान अटेली-कनीना मार्ग पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई।

Rajasthan Crime: 8 माह की बच्ची का पिता ही निकला हत्यारा, फंसाने के चक्कर में अपनी ही बेटी को मारा, सनसनीखेज खुलासा

ये भी पढ़ें
Krauli Crime

18 वर्षीय छात्रा की मौत, दो गंभीर घायल

हादसे में जैतपुर निवासी बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा रीत कुमारी (18) पुत्री अशोक हरिजन की मौत हो गई। वहीं, परतापुर निवासी छात्रा खुशी वर्मा और प्रोफेसर जयपाल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को अटेली के अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने रीत को मृत घोषित कर दिया। वहीं, खुशी और प्रोफेसर की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घायल छात्रा का रेवाड़ी में उपचार चल रहा है।

बस को बचाने के प्रयास में पलटी कार

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सड़क पर सामने आई बस को बचाने के प्रयास में प्रोफेसर की कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढों में पलट गई। हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। जांच अधिकारी एएसआई जसवीर के अनुसार, मृतका का नारनौल नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों की ओर से अटेली मंडी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कॉलेज प्रबंधन ने हादसे से किया किनारा

हादसे के बाद कॉलेज प्रबंधन का भी पक्ष सामने आया है। प्रिंसिपल जितेंद्र यादव ने बताया कि कॉलेज का टूर शनिवार शाम को ही वापस आ गया था और इसके बाद सभी छात्राओं को उनके घर भेज दिया गया था। उनके अनुसार, हादसे में शामिल छात्राएं प्रोफेसर के साथ निजी तौर पर उनके घर गई थीं। कॉलेज का इस हादसे से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी तरफ, हादसे की खबर से जैतपुर और आसपास के गांवों में शोक छा गया। त्योहार के माहौल के बीच छात्रा की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

यह वीडियो भी देखें :

Jodhpur News: सरपंच चुनाव में मतपत्र चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, दो मतदान अधिकारी गिरफ्तार, गांव में तनाव

ये भी पढ़ें
jodhpur sarpanch chunav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 9:08 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: कॉलेज छात्राओं के साथ लौट रहे प्रोफेसर की कार पलटी, बीएससी छात्रा की मौत, प्रोफेसर और एक अन्य छात्रा घायल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

Alwar: गुजरात के मोरबी में अलवर के युवक का नाले में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

alwar truck driver suspicious death
अलवर

अलवर: कंपनी बाग रोड पर लगे हाट बाजार में नहीं पहुंच रहे ग्राहक, दुकानदार हुए निराश 

alwar company bagh diwali haat bazaar
अलवर

अलवर के पंचायतीराज विभाग में रिश्वतखोरी का सिलसिला, दो महीने में 4 कार्मिक गिरफ्तार; इनके खिलाफ पहले से थी शिकायतें

Alwar Panchayati Raj Corruption
अलवर

अलवर: झिरी के राजस्व मानचित्र पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

alwar jhiri revenue map dispute
अलवर

दिल्ली में आज से BS-6 वाहनों को ही एंट्री, अलवर सहित NCR पर असर

delhi vehicle entry rules
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.