Rajasthan: कॉलेज छात्राओं के साथ लौट रहे प्रोफेसर की कार पलटी, बीएससी छात्रा की मौत, प्रोफेसर और एक अन्य छात्रा घायल

हादसे के बाद कॉलेज प्रबंधन का भी पक्ष सामने आया है। प्रिंसिपल जितेंद्र यादव ने बताया कि कॉलेज का टूर शनिवार शाम को ही वापस आ गया था और इसके बाद सभी छात्राओं को उनके घर भेज दिया गया था। उनके अनुसार, हादसे में शामिल छात्राएं प्रोफेसर के साथ निजी तौर पर उनके घर गई थीं। कॉलेज का इस हादसे से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी तरफ, हादसे की खबर से जैतपुर और आसपास के गांवों में शोक छा गया। त्योहार के माहौल के बीच छात्रा की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है।