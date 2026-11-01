अलवर: झिरी के राजस्व मानचित्र पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

झिरी गांव के राजस्व मानचित्र को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के मौजूदा राजस्व मानचित्र (Revenue Map) में कई तरह की त्रुटियां हैं। इसके कारण जमीनों की नापजोख (Land Measurement) में अंतर आ रहा है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने इस मामले में जिला कलक्टर (District Collector) को पत्र लिखकर मानचित्र की प्रमाणिकता स्पष्ट करने और उसे त्रुटिरहित प्रमाणित करने की मांग की थी। प्रशासन की ओर से इस दिशा में कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट (High Court) पहुंच गया। अब हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में 3 नवंबर को सुनवाई होगी।