अलवर: प्याज की आवक शुरू, पर 3.5 करोड़ का इनक्यूबेशन सेंटर बंद

इनके लंबे समय तक भंडारण की सुविधा नहीं होने से किसानों को मजबूरी में कम भाव पर भी फसल बेचनी पड़ती है। इनक्यूबेशन सेंटर शुरू होता, तो इन उपज का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) कर बाजार में नए उत्पाद उतारे जा सकते थे। इससे किसानों को मंडी के भाव पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलता। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बने इस सेंटर में प्याज के फ्लेक्स और पाउडर, टमाटर की प्यूरी और सॉस तथा बाजरे का आटा, कुकीज सहित कई खाद्य उत्पाद तैयार करने की योजना थी। इसके लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई थीं। उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए फूड टेस्टिंग लैब और पैकेजिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित थी।