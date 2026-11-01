अलवर के पंचायतीराज विभाग में रिश्वतखोरी का सिलसिला, दो महीने में 4 कार्मिक गिरफ्तार; इनके खिलाफ पहले से थी शिकायतें

22 सितम्बर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने कठ्मर पंचायत समिति के सहायक अभियंता (एईएन) शिवराम मीणा को 25 हजार रुपए तथा संविदा पर कार्यरत जेटीए मिन्ना खान को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। शिवराम मीणा के पास कठूमर बीडीओ का भी चार्ज था। आरोप था कि निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका भरने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। हाल ही में मुंडावर पंचायत समिति में एसीबी की टीम ने बीडीओ संजय कुमार यादव और कनिष्ठ सहायक रितिक सिंह चौधरी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका भरने के बदले राशि मांगने का आरोप सामने आया है। दो पंचायत समितियों में कम समय के अंतराल पर हुई इन कार्रवाइयों से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर निर्माण कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं के सत्यापन और भरने की प्रक्रिया में रिश्वत की शिकायतें बार-बार क्यों सामने आ रही है? क्या विभागीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था प्रभावी नहीं है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का भय जिम्मेदार कार्मिकों पर असर नहीं डाल पा रहा है?