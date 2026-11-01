1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर के पंचायतीराज विभाग में रिश्वतखोरी का सिलसिला, दो महीने में 4 कार्मिक गिरफ्तार; इनके खिलाफ पहले से थी शिकायतें

अलवर में पंचायतीराज विभाग में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एसीबी ने दो महीने में चार कार्मिकों को रिश्वत लेते पकड़ा है। डेढ़ साल में छह कर्मचारियों की गिरफ्तारी से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अलवर

image

Harshita Saini

image

सुशील कुमार

Updated: 1 Nov 2026, 12:11 PM IST

Alwar Panchayati Raj Corruption

शिवराम मीणा, पूर्व कार्यवाहक BDO कठूमर और संजय यादव BDO मुंडावर

सुशील कुमार

अलवर. जिले के पंचायतीराज विभाग में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे है। महज दो माह के भीतर चार कार्मिक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के जाल में फंस चुके हैं। इनके खिलाफ पहले से ही सरकार से लेकर जिला परिषद तक शिकायतें पहुंच रही थीं। जांच कमेटियां भी गठित हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मामला फाइलों में दबा रहा। यदि समय रहते शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई होती, तो शायद विभाग को लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के दाग से बचाया जा सकता था। अब तत्कालीन कठूमर कठूमर बीडीओ और मुंडावर बीडीओ के ट्रैप होने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली और शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई सवालों के घेरे में है।

22 सितम्बर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने कठ्मर पंचायत समिति के सहायक अभियंता (एईएन) शिवराम मीणा को 25 हजार रुपए तथा संविदा पर कार्यरत जेटीए मिन्ना खान को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। शिवराम मीणा के पास कठूमर बीडीओ का भी चार्ज था। आरोप था कि निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका भरने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। हाल ही में मुंडावर पंचायत समिति में एसीबी की टीम ने बीडीओ संजय कुमार यादव और कनिष्ठ सहायक रितिक सिंह चौधरी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका भरने के बदले राशि मांगने का आरोप सामने आया है। दो पंचायत समितियों में कम समय के अंतराल पर हुई इन कार्रवाइयों से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर निर्माण कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं के सत्यापन और भरने की प्रक्रिया में रिश्वत की शिकायतें बार-बार क्यों सामने आ रही है? क्या विभागीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था प्रभावी नहीं है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का भय जिम्मेदार कार्मिकों पर असर नहीं डाल पा रहा है?

सिरोही पंचायत चुनाव 2026 रिजल्ट: कहीं 4 वोट से जीत, तो कहीं हजारों मतों का अंतर; 5-5 वोट मिलने पर लॉटरी से चुना उपसरपंच

ये भी पढ़ें
sirohi panchayat election 2026

तिजारा में भी रिश्वत लेते पकड़ा था वीडीओ

पंचायती राज विभाग में रिश्वतखोरी का यह सिलसिला नया नहीं है। पिछले वर्ष तिजारा पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) हिमांशु गुप्ता को एसीबी ने आठ हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल निलंबित चल रहा है।

डेढ़ साल में 6 अधिकारी-कर्मचारी पहुंचे जेल

पिछले डेढ़ साल में अलवर के पंचायती राज विभाग और जिला परिषद से जुड़े अलग-अलग मामलों में छह अधिकारी-कर्मचारी गिरफ्तार होकर जेल पहुंचे हैं। इनमें पांच के मामले रिश्वतखोरी से संबंधित बताए जा रहे हैं, जबकि एक गिरफ्तारी फर्जी भर्ती प्रकरण में हुई। जिला परिषद अलवर के लिपिक राजेश यादव को जून माह में अरावली विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रिश्वतखोरी और फर्जी भर्ती जैसे मामलों के सामने आने से विभाग की पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

पंचायत चुनाव में अनोखा संयोग; एक ही परिवार की सास-बहू बनीं दो पंचायतों की सरपंच, जानें कहां से मिली जीत

ये भी पढ़ें
Jodhpur Sarpanch Election Results

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 12:11 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर के पंचायतीराज विभाग में रिश्वतखोरी का सिलसिला, दो महीने में 4 कार्मिक गिरफ्तार; इनके खिलाफ पहले से थी शिकायतें

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

अलवर: झिरी के राजस्व मानचित्र पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

alwar jhiri revenue map dispute
अलवर

दिल्ली में आज से BS-6 वाहनों को ही एंट्री, अलवर सहित NCR पर असर

delhi vehicle entry rules
अलवर

अलवर: प्याज की आवक शुरू, पर 3.5 करोड़ का इनक्यूबेशन सेंटर बंद

alwar onion
अलवर

Rajasthan Sarpanch Election: सरपंच चुनाव में हार के बाद मचा बवाल, गुस्साई भीड़ ने DSP-ASI का सिर फोड़ा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Alwar Sarpanch Election Violence
अलवर

अलवर-बांदीकुई रेल मार्ग पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत

rajgarh train accident
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.