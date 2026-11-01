सिरोही पंचायत चुनाव 2026 रिजल्ट: कहीं 4 वोट से जीत, तो कहीं हजारों मतों का अंतर; 5-5 वोट मिलने पर लॉटरी से चुना उपसरपंच

ग्राम पंचायत नागाणी में सरपंच पद पर दलपत सिंह देवड़ा ने 1403 वोट हासिल कर एकतरफा जीत दर्ज की। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 944 मतों से हराया। जीत के बाद समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। दलपत सिंह का परिवार लंबे समय से पंचायत की राजनीति में सक्रिय रहा है। वे स्वयं तीन बार उपसरपंच रहे और करीब 15 वर्षों तक पंचायत में सक्रिय भूमिका निभाई। वे सहकारी समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। वर्तमान में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। उनके दादा बेमिसाल सिंह देवड़ा भी करीब 40 साल तक नागाणी के सरपंच रहे। इसके अलावा 25 साल तक रेवदर के उपप्रधान और एक बार प्रधान भी रहे। ऐसे में दलपत सिंह की जीत के साथ परिवार की राजनीतिक विरासत फिर चर्चा में है।