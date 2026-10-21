Sirohi Panchayat Election 2026: जिले की 4 पंचायत समितियों में मतदान कल, 3.63 लाख मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने मतदान कार्मिकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक टीम भावना और आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाएं। मतदान केंद्रों पर पहुंचते ही जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। मॉक पोल और प्रपत्रों से जुड़े कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल ने भी कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चुनाव की जिम्मेदारी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निभाई जाए। सभी कार्मिक निर्वाचन नियमों का पालन करते हुए अपने दायित्व पूरे करें। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स सहित मतदान दलों के कार्मिक मौजूद रहे।