Rajastahn: पूर्व MLA संयम लोढ़ा को फिर जान से मारने की धमकी, विदेश से आया तीन बार कॉल, बोला- ‘मैं लॉरेंस का भाई’

पूर्व में सामने आए घटनाक्रम के अनुसार, शूटरों ने शिवगंज के समीप पालड़ी जोड़ में लोढ़ा के फार्म हाउस और उनकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए रेकी की थी। सिरोही के एक होटल में शूटरों के ठहरने की जानकारी भी सामने आई थी। होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में संदिग्धों की गतिविधियां सामने आने के बाद पुलिस ने इस दिशा में जांच आगे बढ़ाई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया था कि शूटरों ने स्थानीय स्तर पर मदद लेने और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अलग-अलग स्थानों पर संपर्क किया था। पुलिस ने इस मामले में संदिग्धों की भूमिका, उनके संपर्कों और लोढ़ा को निशाना बनाने के पीछे की वजहों की पड़ताल की थी।