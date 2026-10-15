गुजरात में हत्या व सोना-चांदी लूट कर भाग रहे 4 आरोपी राजस्थान में गिरफ्तार, सभी आरोपी यूपी निवासी

सिरोही। एक दिन पूर्व गुजरात के राजकोट शहर में सोना-चांदी लूटने के दौरान फायरिंग कर एक कर्मचारी की हत्या करने के मामले में सिरोही की पिंडवाड़ा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में वारदात को अंजाम देने वाला शूटर भी शामिल है। एसपी अजय सिंह राठौड़ के अनुसार राजकोट स्थित सोना-चांदी के आभूषण निर्माण की फर्म से कर्मचारी लालजीभाई सुरक्षा गार्ड के साथ 14 अक्टूबर को करीब 1.55 करोड़ रुपए मूल्य का सोना लेकर रिफाइनरी से बाहर निकले थे।