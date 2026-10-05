आबूरोड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: कचरे के कट्टों के नीचे छिपी मिली अंग्रेजी शराब, 25 लाख का माल जब्त

पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस की ओर से अवैध शराब की तस्करी और परिवहन पर निगरानी बढ़ाई गई है। मामले में गिरफ्तार चालक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जांच कर रही है।