Sirohi News: बुखार से दो बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने की लोगों से अपील

बीसीएमओ पिण्डवाड़ा डॉ. भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी के निर्देश पर चिकित्सा टीम गठित कर 13 घरों के 108 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच में बुखार के 4, सर्दी के 2, खांसी के 2, फोड़े-फुंसी के 16 और शरीर दर्द के 11 मरीज मिले। सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया। एक 8 वर्षीय बालक में पेट दर्द, कमजोरी और हल्के बुखार के लक्षण मिलने पर पीएचसी भूला भेजा गया। फिलहाल उसका स्वास्थ्य ठीक है। 19 लोगों की मलेरिया कार्ड से जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए तथा एंटी लार्वल गतिविधियां भी की गईं।