11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिरोही

दीपावली मनाने मुंबई से राजस्थान में अपने गांव लौटा युवक, घर में घुसकर धारदार हथियारों से हत्या

Sirohi Crime: राजस्थान में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। युवक मुंबई से दीपावली मनाने अपने गांव आया था।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सिरोही

image

Santosh Trivedi

Updated: 11 Nov 2026, 12:16 PM IST

sirohi crime

File Photo- मृतक लक्ष्मण घांची

Sirohi Crime: राजस्थान के सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र के मालगांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मुंबई से दीपावली मनाने गांव लौटे लक्ष्मण घांची पर बाइक सवार हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर घायल लक्ष्मण को परिजन आबूरोड अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीच-बचाव करने आई उसकी मां भी घायल हो गई, जबकि सात माह की गर्भवती पत्नी को हमलावरों ने धक्का देकर अलग कर दिया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना से गांव में सनसनी फैल गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लक्ष्मण रविवार को मुंबई से दीपावली मनाने अपने गांव लौटा था। सोमवार शाम करीब सात बजे घर में लक्ष्मण, उसकी मां और गर्भवती पत्नी मौजूद थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए हमलावर अचानक घर में घुस गए। आरोप है कि हमलावर अपने साथ कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियार लेकर आए थे। उन्होंने लक्ष्मण पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। बेटे को बचाने के लिए आगे आई मां के हाथों पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं, गर्भवती पत्नी को धक्का देकर अलग कर दिया।

जानकारी के अनुसार वारदात के पीछे करीब एक साल पुराना प्रेम प्रसंग और युवती को साथ ले जाने का विवाद बताया जा रहा है। बताया जाता है कि करीब एक वर्ष पहले लक्ष्मण युवती को अपने साथ ले गया था। बाद में दोनों ने विवाह कर लिया था। युवती के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था और उसकी परवरिश चाचा ने की थी। इसी घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चलने की बात सामने आई है।

जयपुर: बैंक की सील लगी गड्डियां देखकर नहीं गिना था कैश, लग गया चूना; 15 लाख के सोने के सिक्के लेकर फरार हुए ठग, बाद में खुली पोल

ये भी पढ़ें
Fake Currency Bundle Scam

परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही अनादरा थानाधिकारी अमराराम खोखर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। परिजनों की रिपोर्ट में नागाणी निवासी शंकर घांची, उनके तीन बेटों और एक अन्य व्यक्ति पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

इनका कहना है…

युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। अनुसंधान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमराराम विश्नोई, थानाधिकारी, अनादरा

Rajasthan Accident News: चुनाव ड्यूटी में जा रही बस का मेगा हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट- दो लोगों की मौत, जानिए कैसे हुआ हादसा?

ये भी पढ़ें
churu mega highway bus pickup collision two drivers dead ranasar jaitasar bhanipura
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.