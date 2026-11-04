राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचला, 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत

जानकारी के अनुसार तीनों दोस्त मंगलवार रात करीब 10.30 बजे एक ही बाइक पर सवार होकर वासड़ा से आबूरोड की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान मावल गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना भिजवाई। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव​ परिजनों को सुपुर्द किए जांएगे।