राजस्थान में एक साल में 750 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी, 917 तस्कर गिरफ्तार; फिर भी नहीं टूटी सप्लाई चेन

प्रदेश में पिछले एक साल में 11 सिंथेटिक ड्रग (मेफेड्रोन) निर्माण नकी फैक्टरी को भी ध्वस्त किया जा चुका है। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने 16 दिसंबर 2025 को झुंझुनूं जिले के धनूरी थाना क्षेत्र के पास स्थित नांद का बास गांव में पोल्ट्री फार्म की आड़ में एमडीएमए ड्रग्स बनाने वाली फैक्टरी पकड़ी थी। यहां से 10 किलो ड्रग्स और मशीनों समेत 100 करोड़ की सामग्री जब्त की थी। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ), दिल्ल की टीम ने डीडवाना-कुचामन के पास एक टोल पर मुर्गी के दाना के कट्टों के बीच छुपाई 81 करोड़ रुपए की करीब 270.30 किलोग्राम मेथिलीन डाइऑक्सीमे थैम्फेटामाइन (एमडीएमए) पकड़ी थी।