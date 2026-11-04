Rajasthan News: दिल्ली के बाद अब राजस्थान सरकार की सख्ती, दिवाली से ऐन पहले पटाखे चलाने का वक्त तय- गाइडलाइंस जारी

दिल्ली के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी दीपावली पर्व के दौरान वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने, पर्यावरण संरक्षण और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की शासन सचिव श्रीमती शैलजा देवल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के सभी 6 जिलों के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।