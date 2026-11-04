Pia Dandiya: यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव जीतकर रचा इतिहास, जानिए पिया डांडिया का राजस्थान कनेक्शन

अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजस्थान और जयपुर का नाम एक बार फिर गर्व से ऊंचा हुआ है। अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल की पिया डांडिया ने फ्लोरिडा के पुनर्गठित 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (US House of Representatives) का चुनाव जीतकर नया इतिहास रच दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी 39 वर्षीय पिया डांडिया ने कड़े मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार और मरीन वेटरन केसी असकर को मात दी। पिया को 51.9% वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंद्वी असकर 49.1% वोटों पर सिमट गए। इस जीत के साथ ही पिया डांडिया फ्लोरिडा से अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी और यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय-अमेरिकी महिला बन गई हैं।