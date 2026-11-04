Railway Platform Ticket: 20 नवंबर तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, जानिए क्यों और किन बड़े स्टेशंस पर रेलवे ने लगाया 17 दिन का बैन

दीपावली और छठ पूजा सहित त्योहारी सीज़न के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली संभावित यात्रीभार के मद्देनज़र उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने खासतौर पर जयपुर और जयपुर के ही गांधीनगर रेलवे स्टेशनों पर आज 4 नवंबर से अगले 17 दिन तक के लिए प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऐसे में 20 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। इस अवधि के दौरान बगैर टिकट प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने पर रेलवे नियमानुसार चालान व सख्त कार्रवाई हो सकती है।