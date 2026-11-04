Patrika Blockbuster Sale: दिवाली की शॉपिंग के साथ बंपर इनाम जीतने का मौका

जयपुर। बाजारों में हर तरफ दीपोत्सव की रौनक है। त्योहार पर खरीदारी के लिए ग्राहक ज्वैलरी, कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम डेकोर तक के विकल्प तलाश रहे हैं। सोने-चांदी की कीमतों में नरमी ने आभूषणों की खरीदारी को गति दी है, वहीं फेस्टिव और आगामी वेडिंग सीजन के नए कलेक्शन भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी खरीदारी के उत्साह में एक और मौका जोड़ रही है राजस्थान पत्रिका की पत्रिका ब्लॉकबस्टर सेल, जिसमें पसंदीदा स्टोर्स से खरीदारी के साथ बंपर इनाम जीतने का अवसर भी मिल रहा है। यह सेल 15 नवंबर तक चलेगी।