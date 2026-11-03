Weather Update : माउंट आबू रहा सबसे ठंडा, IMD का नया पूर्वानुमान, राजस्थान में 4-9 नवंबर तक मौसम रहेगा शुष्क

Weather Update : मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में फिलहाल कहीं भी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। इसी बीच तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। 3 नवंबर को राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान प्रदेश में माउंट आबू का 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से बीते कुछ दिन पहले जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी वहीं गुलाबी सर्दी का अहसास होने लगा था। लेकिन अर्नब और पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही प्रदेश में फिर तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।