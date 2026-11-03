चित्तौड़गढ़ मर्डर केस : महिला की हत्या का राज खुला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपी शंभूलाल भील (40 वर्ष) निवासी कुंतली, थाना रतनगढ़, जिला नीमच (मध्यप्रदेश), हाल निवासी उंखलिया ने पूछताछ में बताया कि वह मृतका के नोहरे में पहले से आता-जाता था। घटना की रात वह पीछे की दीवार पर चढ़कर मृतका के कमरे तक पहुंचा। मौका पाकर उसने सोई हुई लेहरी बाई के चेहरे पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद वह मृतका का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब रिमांड के दौरान वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। कार्रवाई में थानाधिकारी संजय शर्मा, कांस्टेबल प्रभुलाल, जीवनलाल एवं सूर्यमान सिंह सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।