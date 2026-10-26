फेसबुक-इंस्टाग्राम पर नेताओं के फर्जी विज्ञापन और डीपफेक का खेल, राजस्थान पुलिस ने जारी किया अलर्ट

किसी भी सोशल मीडिया विज्ञापन पर भरोसा करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से योजना की सत्यता जांच लें। यदि किसी जनप्रतिनिधि के नाम से 92 (पाकिस्तान) या किसी अन्य अनजान विदेशी नंबर से कॉल या मैसेज आए, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और बातचीत बंद कर दें। हमेशा ध्यान रखें कि यूपीआई पिन केवल पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे प्राप्त करने या कलेक्ट रिक्वेस्ट अपूव करने के लिए कभी नहीं। अनजान व्यक्तियों के साथ अपना आधारए पैन, बैंक विवरण, ओटीपी या यूपीआई पिन बिल्कुल साझा न करें। सोशल मीडिया पर प्रसारित जनप्रतिनिधियों के वीडियो या ऑडियो संदेशों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।