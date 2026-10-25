Chittorgarh : फूलों की खेती से बदल रही चित्तौड़गढ़ के किसानों की जिंदगी, हो रहे हैं मालामाल

फूलों की खेती में सबसे पहले बीज का चयन किया जाता है। क्षेत्र के किसान अंबर येलो, लड्डू येलो, सिंदूर ऑरेंज, केसरिया, सुपर सिकंदर येलो, अश्वगंधा मेरीगोल्ड येलो, गोल्ड ऑरेंज, शिवराज किंग, बेला, श्रीकर ऑरेंज और चाइनीज बॉल सहित विभिन्न किस्मों की खेती करते हैं। बीज बोने के बाद नर्सरी में 20 से 30 दिन में पौध तैयार होती है। इसके बाद खेतों में रोपाई की जाती है। रोपाई के करीब एक महीने बाद फूल आने लगते हैं। दूसरे महीने से अच्छी तुड़ाई शुरू होती है, जो तीसरे महीने तक चलती है। फसल का जीवन चक्र लगभग तीन से चार महीने का होता है।