Rajasthan: सांवलिया सेठ मंदिर में गिनती का काम पूरा, 31 करोड़ से अधिक का आया चढ़ावा, करीब एक कुंतल चढ़ी चांदी

मेवाड़ के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया था। इसके बाद चढ़ावे की गणना अलग-अलग चरणों में की गई। पांचवें और अंतिम चरण में भंडार से 44 लाख 22 हजार 718 रुपए प्राप्त हुए। इसके साथ ही भंडार की गणना का काम पूरा हो गया। मंदिर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पांच चरणों में भंडार से कुल 23 करोड़ 58 लाख 44 हजार 818 रुपए निकले। वहीं, ऑनलाइन भेंट और मनीऑर्डर के माध्यम से 7 करोड़ 59 लाख 47 हजार 311 रुपए प्राप्त हुए। इन दोनों मदों को मिलाकर महीने का कुल चढ़ावा 31 करोड़ 17 लाख 92 हजार 129 रुपए रहा।