22 साल सेना में सेवा के बाद प्रमोशन से ठीक पहले जवान का निधन, चित्तौड़गढ़ में आज दी जाएगी अंतिम विदाई

गांव के लोगों के अनुसार, जितेंद्र सिंह जब भी छुट्टी पर घर आते थे तो युवाओं से सेना में भर्ती होने और देश सेवा करने की बात करते थे। करीब दो दशक से ज्यादा समय तक सेना में रहने के कारण उन्हें गांव में सम्मान की नजर से देखा जाता था। उनके निधन की खबर के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ग्रामीण भी अंतिम विदाई की तैयारियों में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।