उदयपुर में झाड़ोल थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई की सड़क हादसे में मौत, 2 महीने पहले हुई थी पोस्टिंग

झाड़ोल थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई (फोटो पत्रिका)
उदयपुर के झाड़ोल थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई की सड़क हादसे में मौत हो गई। विश्नोई जोधपुर हाईकोर्ट में पेशी के लिए गए थे। बुधवार-गुरुवार की दरमियानी देर रात वापस लौटते समय जोधपुर के पास उनकी कार की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक सुनील घायल हो गया।
बता दें कि घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। विश्नोई की करीब दो महीने पहले ही झाड़ोल थानाधिकारी के पद पर पोस्टिंग हुई थी। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे की खबर से पुलिस महकमे और क्षेत्र में शोक का माहौल है। बता दें कि बुधाराम विश्नोई जोधपुर जिले में चामू थाना एरिया के रहने वाले थे।
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