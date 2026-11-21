जिस घर में बेटी की शादी के गीत गूंजने थे, वहां हर तरफ आंसू और खामोशी थी। प्रियंका की विदाई की रस्म भी शुक्रवार रात नम आंखों के बीच पूरी की गई। परिवार और रिश्तेदारों के लिए यह बेहद कठिन घड़ी थी। बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत के साथ ही परिवार को पिता के बिछड़ने का गम भी झेलना पड़ा। शनिवार को शंकरलाल का अंतिम संस्कार किया गया। पटियार गांव की इस घटना ने पूरे क्षेत्र को भावुक कर दिया। परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे लोगों की आंखें भी नम हो गईं।