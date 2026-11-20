Udaipur Panchayat Chunav 2026 Results Live Updates
Udaipur Panchayat Chunav 2026 Live Updates: उदयपुर जिले में जिला परिषद के कुल 47 वार्ड और 20 पंचायत समितियों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मत डाले गए थे। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे में 28 अक्टूबर 2026, तीसरे में 3 नवंबर 2026 और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को मतदान संपन्न हुआ था। जिले में चारों चरणों का मिलाकर लगभग 67 प्रतिशत मतदान हुआ था। सभी के रिजल्ट जारी हो चुके हैं।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़ें, जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
|वार्ड नं.
|आरक्षण श्रेणी
|भाजपा (BJP)
|कांग्रेस (Congress)
|अन्य उम्मीदवार (पार्टी)
|कौन जीता
|वार्ड 1
|ST
|नीमाराम
|चेला राम गमेती
|लालाराम (भारत आदिवासी पार्टी), रताराम गमेती (माकपा)
|चेलाराम गमेती
|वार्ड 2
|अनारक्षित
|भोपाल सिंह देवड़ा
|लाल सिंह झाला
|—
|लालसिंह झाला
|वार्ड 3
|ST महिला
|पुनी कुमारी
|सुरती गरासिया
|आरती कुमारी गरासिया (भारत आदिवासी पार्टी)
|सुरती गरासिया
|वार्ड 4
|ST
|शंकर लाल गमेती
|माधुलाल
|—
|माधुलाल
|वार्ड 5
|ST महिला
|वरजू देवी परिहार
|जगी कुमारी गरासिया
|सीमा देवी (भारत आदिवासी पार्टी)
|जगी कुमारी गरासिया
|वार्ड 6
|ST
|छोटुलाल गरासीया
|नारायण लाल
|—
|छोटुलाल गरासिया
|वार्ड 7
|ST
|मुरारी लाल बुंबरिया
|बाबुलाल
|—
|मुरारी लाल बुंबरिया
|वार्ड 8
|ST
|निर्मल सिंह
|राहुल कुमार डामोर
|रमेश कुमार (माकपा)
|निर्मल सिंह
|वार्ड 9
|ST
|केशु लाल
|शिव लाल गरासिया
|शांतिलाल (भारत आदिवासी पार्टी)
|शिव लाल गरासिया
|वार्ड 10
|ST
|प्रेमचन्द
|कमलाशंकर
|—
|प्रेमचन्द
|वार्ड 11
|ST महिला
|हीरादेवी
|सीरमी
|—
|सीरमी
|वार्ड 12
|ST महिला
|सीता
|सदन देवी खराडी
|अनिता कुमारी खराडी (भारत आदिवासी पार्टी), मोवानी कुमारी भगोरा (माकपा)
|सदन देवी खराडी
|वार्ड 13
|ST महिला
|रूषा देवी
|उर्मिला
|श्रीमती सुनीता देवी (भारत आदिवासी पार्टी)
|उर्मिला
|वार्ड 14
|ST
|कमलेश कसोटिया
|लोकेश मीणा
|—
|कमलेश कसोटिया
|वार्ड 15
|ST
|लक्ष्मीलाल
|उदयलाल डामोर
|लोकेश पलात (भारत आदिवासी पार्टी)
|उदयलाल डामोर
|वार्ड 16
|ST महिला
|माला देवी
|मगु देवी
|रीतु गमार (भारत आदिवासी पार्टी)
|मगु देवी
|वार्ड 17
|ST महिला
|कोमल कुमारी
|आशा डामोर
|वीणा दायमा (भारत आदिवासी पार्टी)
|आशा डामोर
|वार्ड 18
|ST महिला
|भावना कुमारी
|रीना देवी
|रवीना (भारत आदिवासी पार्टी)
|रीना देवी
|वार्ड 19
|ST
|प्रभुलाल भगोरा
|लोकेश कुमार
|पेमाराम बोदर (भारत आदिवासी पार्टी)
|लोकेश कुमार
|वार्ड 20
|ST महिला
|बदामी
|मंजू मीणा
|—
|बदामी
|वार्ड 21
|ST
|कालूराम मीणा
|दीपक मीणा
|रमणलाल अहारी (भारत आदिवासी पार्टी), महेंद्र कुमार (आप)
|दीपक मीणा
|वार्ड 22
|ST
|नाना लाल अहारी
|कांतिलाल
|सूरजमल (भारत आदिवासी पार्टी)
|कांतिलाल
|वार्ड 23
|ST महिला
|गीता
|शर्मिला
|अनीता मीणा (भारत आदिवासी पार्टी)
|शर्मिला
|वार्ड 24
|ST महिला
|सीता मीणा
|सोनिया कुमारी मीणा
|दुर्गा (भारत आदिवासी पार्टी)
|दुर्गा
|वार्ड 25
|ST
|विमल तावड़
|गिरीश कुमार मीणा
|भेरूलाल मीणा (भारत आदिवासी पार्टी)
|गिरीश कुमार मीणा
|वार्ड 26
|ST महिला
|मीरा पारगी
|पुष्पा पारगी
|सीमा कुमारी पटेला (भारत आदिवासी पार्टी)
|मीरा पारगी
|वार्ड 27
|ST
|रामलाल भगोरा
|दुर्गा शंकर गमेती
|लिम्बाराम भील (भारत आदिवासी पार्टी)
|रामलाल भगोरा
|वार्ड 28
|ST महिला
|संजना देवी
|आशा बुज
|—
|संजना देवी
|वार्ड 29
|अनारक्षित महिला
|कंचन
|मनीषा आमेटा
|—
|कंचन
|वार्ड 30
|अनारक्षित महिला
|मोहनी कुंवर
|प्रियंका जैन
|—
|प्रियंका जैन
|वार्ड 31
|अनारक्षित
|अनिल जारोली
|अरविन्द सिंह
|रमण मेघवाल (भारत आदिवासी पार्टी), लोकेंद्र सिंह चावड़ा (निर्दलीय)
|अरविंद सिंह पटिया
|वार्ड 32
|अनारक्षित
|अर्जुन सिंह
|राजसिंह झाला
|—
|राजसिंह झाला
|वार्ड 33
|OBC
|ओंकार वालिया
|माधव लाल अहीर
|—
|ओंकार वालिया
|वार्ड 34
|अनारक्षित
|घनश्याम मेनारिया
|दुर्गाशंकर रुपावत (मेनारिया)
|—
|घनश्याम मेनारिया
|वार्ड 35
|अनारक्षित
|ललित सिंह सिसोदिया
|कैलाश
|लोगर डाँगी (आरएलपी), धर्म नारायण जोशी (निर्दलीय)
|ललित सिंह सिसोदिया
|वार्ड 36
|अनारक्षित महिला
|पारस कंवर
|चन्दन कुंवर
|—
|पारस कंवर
|वार्ड 37
|अनारक्षित
|हिम्मत सिंह झाला
|देवी लाल जाट
|रामेश्वर लाल गुर्जर (निर्दलीय)
|हिम्मत सिंह झाला
|वार्ड 38
|SC महिला
|सीता
|श्रीमती शांता कुमारी
|—
|शांता कुमारी
|वार्ड 39
|अनारक्षित महिला
|नंदिनी चौहान
|मांगी बाई
|—
|नंदिनी चौहान
|वार्ड 40
|अनारक्षित
|डॉ. चन्द्रगुप्त सिंह चौहान
|गणेश लाल
|नारायण लाल जाट (आरएलपी)
|डॉ चंदगुप्त सिंह चौहान
|वार्ड 41
|अनारक्षित महिला
|पूजा सोनावत
|प्रियंका चौधरी
|—
|पूजा सोनावत
|वार्ड 42
|अनारक्षित महिला
|मंजु देवी
|पुष्पा कुँवर
|—
|मंजु देवी
|वार्ड 43
|अनारक्षित
|दलीचन्द डांगी
|शांतिलाल
|रणजीत आचार्य (निर्दलीय)
|दलीचंद्र डांगी
|वार्ड 44
|ST महिला
|सीता
|हेमलता खराड़ी
|ममता मीणा (आरएलपी)
|सीता
|वार्ड 45
|अनारक्षित महिला
|प्रतिभा नागदा
|मीरा कुंवर राजपुत
|—
|प्रतिभा नागदा
|वार्ड 46
|SC
|डालचन्द उर्फ डी सी मेघवाल
|नाथुलाल
|सीता मेघवाल (आप)
|डीसी मेघवाल
|वार्ड 47
|अनारक्षित महिला
|उर्मिला कुँवर
|प्रेमलता नागदा
|लक्ष्मी कुमारी गमेती (भारत आदिवासी पार्टी)
|प्रेमलता नागदा
|वार्ड
|जीते
|1
|प्रकाश मेघवाल, भाजपा
|2
|मांगीबाई, निर्दलीय
|3
|भैरू लाल मीणा, निर्दलीय
|4
|शंकर लाल, कांग्रेस
|5
|अर्चना देवी खटीक, भाजपा
|6
|प्रीतम कुंवर, कांग्रेस
|7
|दिव्या कुंवर, कांग्रेस
|8
|राधेश्याम रावत, कांग्रेस
|9
|देव कुंवर, कांग्रेस
|10
|जितेन्द्र कुमार मीणा, कांग्रेस
|11
|कालू लाल पाटीदार, कांग्रेस
|12
|बद्री बाई मीणा, भाजपा
|13
|ज्योति कुंवर, कांग्रेस
|14
|बंशी लाल गुर्जर, कांग्रेस
|15
|अनिता सोनी, कांग्रेस
|16
|भानु गुर्जर, निर्दलीय
|17
|राजकुमारी जैन, भाजपा
|18
|रमेश गायरी, निर्दलीय
|19
|यशोधरा कुंवर, निर्दलीय
|वार्ड
|जीते
|1
|दिनेश लाल गमेती
|2
|नारायण सिंह चंदाणा
|3
|महेंद्र सिंह चारण
|4
|शंकर लाल
|5
|पूना
|6
|पारन
|7
|मनीषा सिसोदिया
|8
|अशोक शर्मा
|9
|वर्षा सेन
|10
|खेमराज गमेती
|11
|दुर्गा भील
|12
|इंदु गमेती
|13
|शम्भू लाल गमेती
|14
|पिन्की श्रीमाली
|15
|हेमलता पालीवाल
|वार्ड
|जीते
|1
|बबली कुमारी गरासिया
|2
|लक्ष्मी देवी
|3
|विरमचन्द्र
|4
|अंती कुमारी
|5
|रावता राम
|6
|देवाराम
|7
|शान्ति गरासिया
|8
|सीमा
|9
|कल्ला राम
|10
|शिल्पा गरासिया
|11
|अमरा
|12
|अनकी कुमारी गरासिया
|13
|जामी बाई
|14
|इन्द्रा
|15
|दिनेश कुमार
|वार्ड
|जीते
|1
|सीता, कांग्रेस
|2
|ओमप्रकाश डांगी, बीजेपी
|3
|दिनेश कुमार खटीक, बीजेपी
|4
|गीता कुंवर, कांग्रेस
|5
|लक्ष्मीचंद भील, बीजेपी
|6
|डालूराम, बीजेपी
|7
|परथाबी, कांग्रेस
|8
|साजना कुंवर, कांग्रेस
|9
|किशनलाल शर्मा, कांग्रेस
|10
|गोरीलाल बंजारा
|11
|प्रताबी
|12
|सुन्दर बाई
|13
|लक्ष्मी डांगी
|14
|लक्ष्मण
|15
|कमला
|16
|ललित कुमार
|17
|नारू बाई
|वार्ड
|जीते
|1
|गिरिजा मीणा, बीजेपी
|2
|शंकरलाल मीणा, कांग्रेस
|3
|महेंद्र कुमार मीणा,कांग्रेस
|4
|विवेक कटारा, कांग्रेस
|5
|हरीश मीणा, बीजेपी
|6
|मंजुला,कांग्रेस
|7
|कनकलता मीणा,बीजेपी
|8
|सुमित्रा कुमारी, भारत आदिवासी पार्टी (बाप)
|9
|बद्री लाल मीणा, भाजपा
|10
|रमेश चंद्र मीणा, भाजपा
|11
|पुष्पा बाई, भाजपा
|12
|शंकरलाल, भाजपा
|13
|टीमा बाई, भाजपा
|14
|उषा डांगी, भाजपा
|15
|मदनलाल डांगी, कांग्रेस
|वार्ड
|जीते
|1
|मुकुल मेहता, बीजेपी
|2
|नीतू सिंह, बीजेपी
|3
|पदमाराम, बीजेपी
|4
|कैलाशचंद्र सोनी, बीजेपी
|5
|प्रियंका मेघवाल
|6
|बीजेपी प्रताप, बीजेपी
|7
|वालकी कुमारी
|8
|मुकेश कुमार, कांग्रेस
|9
|रेखा पालीवाल, कांग्रेस
|10
|कांग्रेस, भंवरलाल
|11
|भंवर लाल
|12
|छगनी
|13
|वसिया कुंवर
|14
|बालूराम
|15
|सुन्दर
|16
|दौलतराम
|17
|जसोदा गमेती
|18
|गंगा देवी
|19
|चैन सिंह
|वार्ड
|जीते
|1
|शंकरलाल
|2
|ललिता चव्हाण
|3
|हूरमचन्द
|4
|मंजू देवी
|5
|भंवर सिंह
|6
|राधा देवी
|7
|पंकज कुमार
|8
|संगीता जैन
|9
|देवी लाल
|10
|बंसतीलाल
|11
|रूपी कुमारी डूंगरी
|12
|रेखा देवी
|13
|रतन लाल
|14
|आशा कुमारी कसौटा
|15
|रेणु मीणा
|वार्ड
|जीते
|1
|दुर्गा मीणा
|2
|राकेश कुमार
|3
|बीना कुंवर
|4
|कचरू लाल मीणा
|5
|लीला देवी
|6
|चंदू कुंवर
|7
|उनैना मीणा
|8
|रमिला देवी
|9
|गीता
|10
|त्रिपुरा
|11
|नारायण लाल अहारी
|12
|करुणा मीणा
|13
|जयसिंह परमार
|14
|शकुंतला
|15
|राजेश कुमार मीणा
|वार्ड
|जीते
|1
|उसा
|2
|वर्षा
|3
|अनिल कुमार
|4
|मनोहर सिंह
|5
|कान्ता देवी
|6
|सुन्दरलाल
|7
|इन्द्रा देवी
|8
|कान्तिलाल
|9
|आशा गरासिया
|10
|सुमित्रा
|11
|नारायण लाल
|12
|ममता रोत
|13
|नरेश कुमार मोची
|14
|मन्जु
|15
|अर्जुनलाल
|16
|मनोज कुमार मीणा
|17
|प्रदीप कुमार भनात
|वार्ड
|जीते
|1
|छगनलाल
|2
|जीतमल
|3
|राइशा
|4
|मंजू देवी
|5
|दानी राम
|6
|नाथा
|7
बाबुलाल
|8
|नन्द लाल
|9
|कमा देवी
|10
|शर्मीला देवी
|11
|हरीश कुमार पारगी
|12
|रेखा देवी
|13
|केली
|14
|हंसा
|15
|ललिता
|16
|शारदा देवी
|17
|राकेश मीणा
|वार्ड
|जीते
|1
|मोती बाई भील
|2
|गोपाल लाल
|3
|भगवती लाल
|4
|माधु
|5
|गट्टू कुंवर
|6
|शक्ति सिंह कृष्णावत
|7
|भरत कुमार मीणा
|8
|दिनेश कुमार चौधरी
|9
|लीला बाई, भाजपा
|10
|चंदा औदिच्य, भाजपा
|11
|लोगरलाल, भाजपा
|12
|रामलाल पटेल, कांग्रेस
|13
|इंद्रा कुंवर, कांग्रेस
|14
|बबली, कांग्रेस
|15
|लवीना जारोली, कांग्रेस
|वार्ड
|जीते
|1
|गेहरी लाल
|2
|कविता जाट
|3
|तुलसीराम भील
|4
|ईना बाई
|5
|सोहन लाल भील
|6
|नन्द लाल
|7
|महेन्द्र सिंह
|8
|सोहन बाई
|9
|पूरण कुंवर
|10
|मगनीराम खटीक
|11
|राजकुमार मेनारीया
|12
|मांगी
|13
|देवी लाल
|14
|दामिनी कुंवर
|15
|छोगालाल
|16
|सोनीया कुमारी
|17
|शान्ता कुमारी
|वार्ड
|जीते
|1
|वालू
|2
|गणेश लाल भील
|3
|भेर्की मीणा
|4
|रैना कुमारी कटारा
|5
|शिव लाल कटारा
|6
|अटली
|7
|मुकेश कुमार मीणा
|8
|भभुता
|9
|अनीता
|10
|सोमलाल मीणा
|11
|अम्बावी
|12
|गुणवन्त कोठारी
|13
|अजय व्यास
|14
|लोगरी
|15
|प्रतिबाला
|वार्ड
|जीते
|1
|खन्ना
|2
|बाबूलाल परमार
|3
|भरत कुमार तीरगर
|4
|हुकली
|5
|कल्पेंद्र सिंह गरासिया
|6
|पन्नालाल परमार
|7
|मनिषा देवी पटेल
|8
|रतनी
|9
|कांता
|10
|ललित कुमार डामोर
|11
|बसंती देवी
|12
|प्रवीण कुमार डामोर
|13
|टीना देवी
|14
|नवीन कुमार अहारी
|15
|लक्ष्मी चन्द
|वार्ड
|जीते
|1
|गीता बाई
|2
|लाली देवी
|3
|पुष्कर लाल
|4
|गंगा देवी
|5
|रेखा देवी
|6
|बदामी लाल
|7
|तखत सिंह
|8
|रमिला कुमारी राजपूत
|9
|गीता कुमारी
|10
|शारदा बाई
|11
|ममता गरासिया
|12
|चंपा गरासिया
|13
|मधु देवी
|14
|एलासी देवी
|15
|रणजीत सिंह सिसोदिया
|वार्ड
|जीते
|1
|योगेन्द्र
|2
|वेलकी
|3
|धरमी
|4
|सुमन जैन
|5
|चंद्रीका देवी
|6
|कविता
|7
|इन्द्रा कुमारी गरासिया
|8
|दिनेश कुमार
|9
|रेखा
|10
|रेखा देवी
|11
|मणी लाल बामणा
|12
|अनिता
|13
|दिव्या
|14
|मोहन लाल कसौटा
|15
|राजेन्द्र कुमार
|वार्ड
|जीते
|1
|मनीषा कसोटा
|2
|बबली देवी
|3
|नागेंद्र सिंह
|4
|राकेश
|5
|निरमा देवी
|6
|मनीषा कुमारी मीणा
|7
|भेरू लाल
|8
|अमरचन्द कलासुया
|9
|अनीता
|10
|प्रेमलता खराड़ी
|11
|आभा देवी जैन
|12
|नरेश कुमार
|13
|शारदा मीणा
|14
|उषा
|15
|ईशवर लाल मीणा
|वार्ड
|जीते
|1
|वरदाराम
|2
|सवा राम
|3
|मीना कुमारी त्रिवेदी
|4
|तारा कंवर
|5
|विमला कुमारी गरासिया
|6
|लक्ष्मी लाल मेघवाल
|7
|नरपत सिंह
|8
|गंगा कुमारी
|9
|डाॅ. मांगीलाल गरासिया
|10
|ललिता कुँवर
|11
|नवल सिंह
|12
|केसा राम गमेती
|13
|लीला गमेती
|14
|विक्रम सिंह
|15
|रुपली बाई गमेती
|वार्ड
|जीते
|1
|शान्ती देवी
|2
|सुगना
|3
|फतेह लाल
|4
|महेश कुमार
|5
|रणमल
|6
|लाडूराम
|7
|समी
|8
|सुमिया कुमारी
|9
|ललिता देवी
|10
|गौतम प्रकाश बुम्बरियां
|11
|रणा कुमार
|12
|जगदीश कुमार
|13
|जेलू देवी
|14
|अम्बा लाल
|15
|गुजरी
|वार्ड
|जीते
|1
|नारायण कुंवर
|2
|बसंती गमेती
|3
|नवलराम गमेती
|4
|मांगी बाई
|5
|पेमा
|6
|कैलाश चन्द्र गायरी
|7
|शांति लाल सालवी
|8
|कुसुम रावत
|9
|सुचित्रा चौहान
|10
|तारा देवी
|11
|कृष्णा खटीक
|12
|पुजा डांगी
|13
|उदयलाल
|14
|बाबूलाल
|15
|पुनम
|16
|सुमित्रा
|17
|कन्हैया लाल डांगी
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