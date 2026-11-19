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Udaipur Police Seize 80 Lakh : राजस्थान के उदयपुर शहर की पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सूरजपोल थाना पुलिस ने हवाला कारोबार से जुड़े केस का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है। तीनों ही गुजरात के रहने वाले हैं। उनके पास से पुलिस को करीब अस्सी लाख रुपए कैश मिला है, ये पैसा किसका था? किसे सौंपना था? पैसा कहां से लाया गया था? इस तरह के कई सवालों के जवाब पुलिस को नहीं मिले तो पुलिस ने हवाला कारोबार से जुड़ा पैसा मानते हुए एक्शन लिया है।
सूरजपोल थाना पुलिस ने बताया कि थाने की हॉक में तैनात एक सिपाही शिवलाल को किसी मुखबिर ने सूचना दी थी कि थाना इलाके में तीन संदिग्ध युवक घूम रहे हैं, ऐसे में शिवलाल ने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी और बाद में तीनों को धर लिया गया। पहले माना जा रहा था कि उनके पास हथियार या ड्रग्स हो सकती हैं। पुलिस दल ने तीनों को घेरा और उनकी तलाशी ली तो उनके पास से कैश बरामद हुआ।
पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो खुलासा हुआ। पुलिस ने तीनों की पहचान हार्दिक प्रजापति, जयेश प्रजापति और दिनेश पटेल के रुप में की है। हार्दिक ने अपनी बनियान के अंदर ही करीब बीस लाख रुपए छुपा रखे थे। उसके पास बैग से भी करीब बीस लाख रुपए बरामद हुए। जयेश और दिनेश के बैग से भी बीस-बीस लाख रुपए बरामद किए गए। कुल 80 लाख रुपए की बरामदगी के बारे में जानकारी नहीं मिली है।
इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीनों से पूछताछ की जा रही है कि यह पैसा कहां से लेकर आए थे । गुजरात से उदयपुर पहली बार आए हैं या फिर पहले भी आ चुके हैं। फोन और अन्य दस्तावेज की जांच की जा रही है।
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