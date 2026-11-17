भाव में आई गिरावट से शादी-ब्याह और आगामी खरीदारी की तैयारी कर रहे परिवारों को राहत मिल सकती है। ज्वेलरी कारोबारियों के लिए भी ग्राहकों की बाजार में वापसी की संभावना बढ़ी है। हालांकि, बाजार जानकारों का मानना है कि अभी भावों में स्थिरता आने का इंतजार करना जरूरी है। अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर संकेत, डॉलर की चाल, रुपए की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय मांग आगे की दिशा तय करेंगे। यदि बिकवाली का दबाव कम होता है और निवेश मांग लौटती है तो कीमतों में सुधार संभव है, लेकिन औद्योगिक मांग कमजोर रहने पर चांदी में दबाव बना रह सकता है।