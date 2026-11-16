चौंकिए मत … 70 लीटर पानी के रोजाना इस्तेमाल से एक साल में भर सकती उदयपुर की पिछोला झील

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के मानकों के अनुसार, सामान्य दिनों में शहरी क्षेत्र के एक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में उदयपुर में प्रति व्यक्ति लगभग 125 से 135 लीटर पानी मिल रहा है। हालांकि, जल संकट के इस दौर में यदि लोग मितव्ययता से काम लें, तो मात्र 70 लीटर पानी में भी रोजमर्रा के सभी जरूरी काम आसानी से चलाए जा सकते हैं। इस प्रकार, यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन 65 लीटर पानी बचाता है, तो यह बचत एक महीने में करीब 2,000 लीटर (दो बड़ी टंकियों) और पूरे एक साल में लगभग 4 बड़े पानी के टैंकर के बराबर होती है। यदि उदयपुर शहर की आबादी करीब 6.5 लाख मान ली जाए और सभी इस फॉर्मूले को अपना लें, तो वर्षभर में इतना पानी बचाया जा सकता है कि पूरी पिछोला झील 1.2 गुना तक भरी जा सकती है।