उदयपुर : 48 घंटे में हत्थे चढ़े कार से स्टंटबाजी करने वाले, गुजरात से तीन पकड़े

सूरजपोल थाना क्षेत्र के भटियानीचोहट्टा इलाके में पर्यटक की कार से पर्स चोरी हो गया, इसमें पिस्टल का लाइसेंस भी था। पहले कार से हथियार बरामद होने की बात सामने आई थी, लेकिन, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थिति स्पष्ट हुई। उदयपुर घूमने आए पर्यटक ने सड़क किनारे कार खड़ी की थी। बताया कि वह कार को लॉक करना भूल गया था। कुछ देर बाद लौटा तो कार में पर्स नहीं था, इसमें पिस्टल का लाइसेंस रखा था। पर्यटक हरियाणा निवासी ओम कुमार ने इस संबंध में सूरजपोल थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी खंगालते हुए मामले की जांच कर रही है। मामले में थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पर्यटक से पूछताछ की तो उसने पिस्टल का लाइसेंस चोरी होने की बात कही।