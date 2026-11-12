Exclusive: अब AI पकड़ेगा बिजली चोरी, सोलर ट्रिपिंग थामेंगे स्मार्ट इन्वर्टर; राजस्थान के तीनों डिस्कॉम का नया डिजिटल रोडमैप तय

उदयपुर: राजस्थान सहित देशभर में बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जारी किया है। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों के पारंपरिक कामकाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, SCADA और रियल टाइम ऑटोमेशन से जोड़ा जाएगा। पांच वर्षीय कार्ययोजना के जरिए बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।