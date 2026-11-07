Rajasthan Sarpanch Election: चाचा की पत्नी जीत गई, चचेरा भाई हार गया सरपंच चुनाव; गुस्साए बेटे ने कर दी मां की हत्या

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में सरपंच चुनाव में चचेरे भाई को वोट नहीं देने की बात को लेकर परिवार में शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने ही माता-पिता पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई मां और बड़े भाई को भी आरोपी ने नहीं बख्शा। हमले में गंभीर घायल मां ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि पिता का उपचार जारी है। घटना शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे कल्याणपुर थाना क्षेत्र के महुवाड़ा गांव में हुई।