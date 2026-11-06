उदयपुर : पंचगव्य से महकेगी दीपावली, गोमय दीपकों से रोशन होंगे घर-आंगन

उदयपुर. दीपावली पर घर-आंगन को रोशन करने के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने की पहल की जा रही है। इस बार देशी गो माता के पंचगव्य से निर्मित उत्पादों को दीपोत्सव से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत गाय के गोबर से बने दीपकों के उपयोग के साथ गो आधारित धूपबत्ती, हवन सामग्री, साबुन, शैम्पू और अन्य उत्पादों को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उदयपुर में भी इस अभियान के तहत एक लाख गोमय दीपक समाज तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।