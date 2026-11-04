उदयपुर : दो साल में 22.6% घटे टीबी के मरीज… फिर भी ओपीडी में रोज पहुंच रहे 150 मरीज

उदयपुर. जिले में टीबी मरीजों की संख्या में पिछले दो साल से कमी आ रही है। जिले में वर्ष 2023 में टीबी मरीजों की संख्या 8691 तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद दो साल मरीजों का आंकड़ा नीचे आया है। वर्ष 2025 में 6727 मरीज दर्ज किए गए। इस तरह दो साल में 1964 मरीज कम हुए हैं। पिछले पांच साल में जिले में 39 हजार से अधिक मरीज सामने आए और इनके उपचार पर 10 करोड़ 24 लाख 74 हजार रुपए खर्च हुए। राहत की बात यह है कि संक्रमण की पहचान के लिए अस्पताल में दो प्रमुख जांच पद्धतियों से मरीजों की जांच की जा रही है।