Diwali Crackers: डोनवर्ल्ड बड़ा अनार से लेकर लेवेंडर कॉर्न तक, इस बार दिवाली पर मचेगी धूम, बाजारों में आए नए-नए पटाखे

उदयपुर। दीपोत्सव की आहट के साथ ही शहर के पटाखा बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। दुकानों पर रंग-बिरंगे पटाखों की नई वैरायटी सज गई है। इस बार पारंपरिक अनार, चकरी और रॉकेट के साथ कई आकर्षक और आधुनिक पटाखे बाजार में बिक रहे हैं। मोरपंखी अनार से लेकर ड्रोन और फ्लाइट की तरह उड़ने वाले पटाखे आसमान में रंगों की छटा बिखेरेंगे। वहीं, बच्चों के लिए रंग बदलने वाली तितली, लोटस चक्र, फुलझड़ियां और पिस्तौल वाली टिकली की कई वैरायटी उपलब्ध हैं।