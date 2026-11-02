उदयपुर : रवि पुष्य की त्रिवेणी पर धन वर्षा, 175 करोड़ से अधिक का कारोबार

उदयपुर. पांच दिवसीय दीपोत्सव से ठीक पहले रविवार को आए रवि पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग ने झीलों की नगरी के बाजारों को धन-धान्य से सराबोर कर दिया। बापू बाजार, देहली गेट, सूरजपोल से लेकर पंचवटी और शोभागपुरा तक के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में सुबह से लेकर देर रात तक बड़ी संख्या में ग्राहक उमड़े। शुभ मुहूर्त, महीने की शुरुआत में वेतन-बोनस चक्र और रविवार की छुट्टी के त्रिवेणी योग के कारण लेकसिटी में करीब 175 करोड़ रुपए से अधिक का रेकॉर्ड कारोबार दर्ज किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में करीब 20 से 25 फीसदी अधिक है। इस महामुहूर्त ने त्योहारी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे दी है।