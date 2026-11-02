2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

उदयपुर : रवि पुष्य की त्रिवेणी पर धन वर्षा, 175 करोड़ से अधिक का कारोबार

रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग और रविवार की छुट्टी ने बाजारों में जबरदस्त रौनक ला दी। दीपोत्सव से पहले शहर में 175 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 20 से 25 फीसदी ज्यादा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 60 करोड़, सर्राफा बाजार में 55 करोड़ तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट में करीब 60 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सोने के भाव में गिरावट से आभूषणों की खरीद बढ़ी, वहीं ईवी और एसयूवी की मांग भी रही।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Updated: 2 Nov 2026, 5:56 PM IST

chetak circle

सहेलियों की बाड़ी मार्ग, चेतक सर्कल पर की गई सजावट

उदयपुर. पांच दिवसीय दीपोत्सव से ठीक पहले रविवार को आए रवि पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग ने झीलों की नगरी के बाजारों को धन-धान्य से सराबोर कर दिया। बापू बाजार, देहली गेट, सूरजपोल से लेकर पंचवटी और शोभागपुरा तक के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में सुबह से लेकर देर रात तक बड़ी संख्या में ग्राहक उमड़े। शुभ मुहूर्त, महीने की शुरुआत में वेतन-बोनस चक्र और रविवार की छुट्टी के त्रिवेणी योग के कारण लेकसिटी में करीब 175 करोड़ रुपए से अधिक का रेकॉर्ड कारोबार दर्ज किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में करीब 20 से 25 फीसदी अधिक है। इस महामुहूर्त ने त्योहारी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे दी है।

ऑटोमोबाइल: 60 करोड़, ईवी और एसयूवी सेगमेंट ने पकड़ी रफ्तार

ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे बड़ा बूम देखने को मिला, जहां करीब 55 से 60 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ। शहर के विभिन्न शोरूमों से 1100 से अधिक दोपहिया वाहनों और लगभग 350 से ज्यादा चौपहिया वाहनों की डिलीवरी हुई। इनमें ईवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग सबसे ज्यादा रही। कई शोरूमों में पहले से बुक कराए गए वाहनों की चाबियां लेने के लिए परिवारों का तांता लगा रहा।

उदयपुर : लेकव्यू रूफटॉप बनाने की जानलेवा होड़: आगे ऊंची इमारत बनी तो लोहे-लकड़ी से ताना नया फ्लोर

ये भी पढ़ें
rooftop cafe

सर्राफा: 55 करोड़, गिरे दाम तो बढ़ी खरीदी

सोने-चांदी के भावों में आए ठहराव और विश्वास के कारण सर्राफा बाजार में रौनक देखते ही बनती थी। दिनभर में 50 से 55 करोड़ रुपए के आभूषणों, सोने-चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की बिक्री हुई। महिलाओं में आधुनिक और लाइटवेट डिजाइन वाली ज्वैलरी का विशेष क्रेज रहा, वहीं निवेशकों ने बुलियन और सिक्कों को प्राथमिकता दी।

इलेक्ट्रॉनिक्स व रियल एस्टेट: 60 करोड़ का संयुक्त उठाव

इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में आकर्षक ईएमआई और त्योहारी ऑफर्स के दम पर करीब 30 करोड़ का व्यापार हुआ। बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी, डबल डोर फ्रिज और वॉशिंग मशीन के अलावा स्मार्टफोन और लैपटॉप युवाओं की पहली पसंद रहे। वहीं, रियल एस्टेट सेक्टर में शुभ मुहूर्त पर कई नए प्रोजेक्ट्स की फ्लैट व प्लॉट बुकिंग कराई गईं, जिससे बाजार में 30 करोड़ रुपए से अधिक की तरलता दर्ज की गई।

कारोबार का सेगमेंट-वार विश्लेषण

ऑटोमोबाइल: 55 से 60 करोड़ (1100 से ज्यादा टू-व्हीलर, 350 से ज्यादा फोर-व्हीलर)

सर्राफा बाजार: 50 से 55 करोड़ (आभूषण, पारंपरिक सिक्के व मूर्तियां)

इलेक्ट्रॉनिक्स व गैजेट्स: 28 से 30 करोड़ (स्मार्ट टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि)

रियल एस्टेट व अन्य: 25 से 30 करोड़ (प्रॉपर्टी बुकिंग, बर्तन, बहीखाता व सजावट)

कुल अनुमानित कारोबार: 175 करोड़ से अधिक (25 फीसदी तक की मजबूत वृद्धि)

2025 में पुष्य नक्षत्र पर 125 करोड़ का बाजार (अनुमानित)

ऑटोमोबाइल: 45 से 50 करोड़

सर्राफा: 40 से 45 करोड़

इलेक्ट्रॉनिक्स: 20 से 25 करोड़

रियल एस्टेट : 15 से 20 करोड़

गिरावट से बढ़ी सोने-चांदी की खरीद

देवउठनी एकादशी के बाद शादियों का मुहूर्त शुरू होते हैं। ऐसे में लोग दीपावली के बाद ही गहनों की खरीदारी करते हैं। लेकिन, सोने के भाव में गिरावट के कारण रवि पुष्य नक्षत्र पर लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। लोगों का रुझान लाइटवेट ज्वैलरी की तरफ अधिक रहा। उन्होंने चांदी के गहने भी जमकर खरीदे।

महेंद्र सोजतिया, ज्वैलरी व्यवसायी

हाल ही सोने की रेट बेतहाशा गिरी है, इससे लोगों में इसकी खरीदारी को लेकर भारी उत्साह है। जिन घरों में शादियां है, वे एडवांस देकर बुकिंग करवा रहे हैं। वहीं कुछ लोग रेडिमेड गहनों की खरीदारी भी कर रहे हैं। रविवार को जिले में अच्छा कारोबार हुआ है। यह आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत है।

यशवंत आंचलिया, अध्यक्ष, सर्राफा एसोसिएशन

रवि पुष्य नक्षत्र पर दो पहिया वाहनों की धनतेरस पर डिलीवरी लेने के लिए बुकिंग हुई है। इस दिन जिले में बड़ी संख्या में गाड़ियां बिकने का अनुमान है। पंचायत चुनाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग फिलहाल खरीदारी टाल रहे हैं। संभवतया धनतेरस पर इससे भी ज्यादा बाजार में उठाव होता नजर आएगा।

सतपाल सिंह, दाेपहिया वाहन विक्रेता

पहले बुकिंग करवाने वाले ग्राहकों ने रवि पुष्य पर डिलीवरी ली। ईवी की मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं होने से इनकी बिक्री 25 प्रतिशत के करीब हो रही है। वाहनों के फीचर्स पर विशेष ध्यान दिए जाने का चलन बढ़ता नजर आ रहा है। जिले में रविवार को 8 करोड़ से अधिक के दो पहिया वाहन बिके होंगे।

शब्बीर मुस्तफा, दोपहिया वाहन विक्रेता

उदयपुर : कम उम्र में घुटनों ने पकड़ी दर्द की राह… एमबी अस्पताल में बढ़ रहे मरीज

ये भी पढ़ें
kneee problam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 5:56 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर : रवि पुष्य की त्रिवेणी पर धन वर्षा, 175 करोड़ से अधिक का कारोबार

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

उदयपुर : 6 को धनतेरस से शुरू होगा दीपोत्सव, 8 को मनेगी दीपावली

deepawali
उदयपुर

उदयपुर : लेकव्यू रूफटॉप बनाने की जानलेवा होड़: आगे ऊंची इमारत बनी तो लोहे-लकड़ी से ताना नया फ्लोर

rooftop cafe
उदयपुर

उदयपुर : कम उम्र में घुटनों ने पकड़ी दर्द की राह… एमबी अस्पताल में बढ़ रहे मरीज

kneee problam
उदयपुर

उदयपुर : शोध में खुलासा : चूहों-छछूंदरों पर पल रहा जानलेवा माइट, हर बुखार डेंगू नहीं, हो सकता है स्क्रब टाइफस

chigar mite
उदयपुर

उदयपुर. बस एक और बाधा… जल्द खुल सकती ठोकर चौराहे की राह, बदलेगी सूरत

thokar chauraha
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.