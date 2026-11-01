उदयपुर : कम उम्र में घुटनों ने पकड़ी दर्द की राह… एमबी अस्पताल में बढ़ रहे मरीज

उदयपुर. घुटनों में दर्द की समस्या अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। कम उम्र में ही युवा घुटनों के दर्द से परेशान होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। एमबी अस्पताल में भी घुटनों से जुड़ी समस्याओं के मरीज सामने आ रहे हैं। 28 से 40 की उम्र के युवाओं को चलने-फिरने, सीढ़ियां चढ़ने और लंबे समय तक बैठने के बाद उठने में परेशानी हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधियों की कमी, बढ़ता वजन और मांसपेशियों की कमजोरी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं।