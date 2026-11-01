उदयपुर : लेकव्यू रूफटॉप बनाने की जानलेवा होड़: आगे ऊंची इमारत बनी तो लोहे-लकड़ी से ताना नया फ्लोर

उदयपुर. खूबसूरत लेक व्यू दिखाने की अंधी होड़ में उदयपुर का ऐतिहासिक ओल्ड सिटी क्षेत्र आग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। पुरानी हवेलियों और होटलों में रूफटॉप को सबसे ऊंचा और आकर्षक बनाने की प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है। अधिक मुनाफे के चक्कर में संचालकों ने लोहे के गर्डर, टीन शेड और लकड़ी के तख्तों के सहारे 5वीं, छठी और 7वीं मंजिलें तान दी हैं। सुरक्षा के मानकों को दरकिनार कर 100 से ज्यादा रूफटॉप कैफे और रेस्टोरेंट बेधड़क संचालित हो रहे हैं। जगदीश चौक, लालघाट, माझी का घाट और चांदपोल जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।