उदयपुर. बस एक और बाधा… जल्द खुल सकती ठोकर चौराहे की राह, बदलेगी सूरत

उदयपुर. शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों में शामिल ठोकर चौराहा को चौड़ा और व्यवस्थित करने की योजना अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। चौराहे के विस्तार में आ रही अधिकांश बाधाएं दूर कर ली गई हैं। रेलवे छोर पर बिजली के पोल-टावर और ट्रांसफार्मर शिफ्ट किए जा चुके हैं, जबकि आयड़ रोड की तरफ वन विभाग की चौकी की बाउंड्री पीछे लेकर 150 वर्ग फीट जगह उपलब्ध कराई गई है। इससे इस तरफ स्लिप लेन निकालने का रास्ता खुल गया है। अब आयड़ से सुंदरवास की ओर जाने वाली सड़क पर एक भवन ही चौराहे के विस्तार में आखिरी बाधा है। इस भवन के कारण प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई प्रभावित हो रहा है। यूडीए और शहर विधायक की ओर से भवन मालिक से बातचीत कर आवश्यक जमीन लेने का प्रयास किया जा रहा है।--