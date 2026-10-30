उदयपुर यूडीए का अजीब फैसला: 20 KM दूर के 6 गांव दायरे से बाहर, 35 किमी दूर के गांव अब भी शामिल; ग्रामीण परेशान

Udaipur Development Authority: उदयपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर छह गांवों को राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों की मांग पर उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के दायरे से बाहर कर दिया था। वहीं, 30 से 35 किलोमीटर दूर स्थित कई गांव यूडीए क्षेत्र में शामिल होने के कारण परेशानियां झेल रहे हैं। यूडीए ने सरकारी आदेश जारी होते ही इन गांवों की समस्त बिलानाम जमीनों को बिना सर्वे अपने नाम चढ़ा लिया और अब वहां यूडीए के नियम लागू होने से कन्वर्जन से लेकर कई तरह के भारी शुल्क लगने लगे हैं। ऐसे में बिल्डर्स ने प्लान महंगे पड़ने के कारण उन इलाकों से हाथ खींच लिए हैं।