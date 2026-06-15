उदयपुर : यूडीए पेराफेरी के 50 गांवों को पट्टों का इंतजार, पुराने दस्तावेज की बाध्यता बनी अड़चन

उदयपुर. शहरी सेवा शिविरों में पट्टा जारी करने के लिए पुराने दस्तावेज की अनिवार्यता हजारों परिवारों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। यूडीए पेराफेरी क्षेत्र के करीब 50 गांवों के अधिकांश निवासियों के पास पूर्व में कभी पट्टे जारी नहीं हुए, जिसके चलते वे वर्तमान शिविरों में भी पट्टा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। पेराफेरी संघर्ष समिति ने मांग की है कि वर्ष 2022 की तर्ज पर वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2018 तक की बसावट को मान्यता देकर पट्टे जारी किए जाएं। समिति का कहना है कि इस संबंध में नियमों में शिथिलता प्रदान की जाती है तो नगर निगम एवं यूडीए पेराफेरी क्षेत्र के हजारों परिवारों को स्थायी राहत मिल सकेगी।