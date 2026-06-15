Rajasthan : फॉलोअर्स की चाह में ‘प्रैंक’, उदयपुर में नकली सांप फेंक लोगों को इंफ्लुएंसर ने डराया, ढूंढ़ रही पुलिस

वीडियो में बुजुर्ग, महिलाएं, युवतियां और पर्यटक अचानक सामने आए नकली सांप को देखकर घबरा जाते हैं। इसे 'प्रैंक' का नाम देकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की हरकतें किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। सार्वजनिक स्थलों पर अचानक भय पैदा करने वाली गतिविधियां गंभीर परिणाम ला सकती है। वायरल वीडियो देखकर अम्बामाता थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और वीडियो बनाने वाले युवक की तलाश की जा रही है।