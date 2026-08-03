उदयपुर : ऐसा महादान… जो देता है एक साथ कई जिंदगियों को नई सांस

उदयपुर. मौत जिंदगी का अंत जरूर होती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंगदान कर जाए तो वही अंत कई लोगों के लिए नई शुरुआत बन सकता है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और सामाजिक संस्थाओं की ओर से लोगों को अंगदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में जरूरत के मुकाबले अंगदान की संख्या बेहद कम है। राजस्थान राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोटो) के अनुसार प्रदेश में अब तक केवल 71 मृतक अंगदाता ही सामने आए हैं, जबकि 954 किडनी, 440 लिवर और 133 हृदय प्रत्यारोपण के मरीज अब भी प्रतीक्षा सूची में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हर परिवार अंगदान के महत्व को समझे तो हजारों मरीजों को नया जीवन मिल सकता है।