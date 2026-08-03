उदयपुर : मुख्यमंत्री ने गिनाया, कहा-कांग्रेस ने सहकारिता में नहीं बनाए सदस्य, हमारी सरकार ने 10 लाख लोग जोड़े

उदयपुर के बुनियादी ढांचे और विकास के लिए 373 करोड़ की 436 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसमें 121 करोड़ से एमबी अस्पताल में मातृ एवं शिशु विंग, 75 करोड़ से भुवाणा क्षेत्र में आधुनिक सीवरेज सिस्टम, 51 करोड़ से जिला चिकित्सालय भींडर का भवन निर्माण, 5 करोड़ 75 लाख से फतहनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास शामिल हैं। साढ़े चार करोड़ से गोगुंदा में राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास भवन, साढ़े चार करोड़ से पुलिस लाईन में 12 आवासीय भवन, 3 करोड़ 80 लाख से ढीमड़ीझाड़ोल में राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास, 3 करोड़ 67 लाख से सुखेर में सर्विस रोड, 6 करोड़ से बनास नदी पर गोगुंदा के पानेर और केलथरा मार्ग पर सबमर्सिबल पुलिया का शिलान्यास किया गया है। साढ़े पांच करोड़ से खेलगांव में जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास और डबोक में बालक आश्रम छात्रावास, 2 करोड़ 70 लाख से बोमरचा गोगुंदा में बनास नदी पर पुलिया निर्माण, खेरोदा, झाड़ोल व सायरा में 2-2 करोड़ के अटल प्रगति पथ निर्माण की नींव रखी है। जिले में विभिन्न स्कूलों में शेड, डोम एवं सोलर पनघट और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, शहरी एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्यों की आधारशिला रखी।