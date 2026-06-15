उदयपुर : लाइफस्टाइल ने छीनी धूप, 85 फीसदी के शरीर में विटामिन-डी की कमी

उदयपुर. कभी सुबह की सैर, खेत-खलिहान और खुले वातावरण में दिन बिताने वाली जीवनशैली अब घर, ऑफिस, मॉल और मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गई है। इसका असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। सूरज की रोशनी वाले उदयपुर में भी विटामिन-डी की कमी तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञ इसे बदलती जीवनशैली से जुड़ी नई "साइलेंट बीमारी" मान रहे हैं। संभाग में आरएनटी मेडिकल कॉलेज और जिला स्वास्थ्य केन्द्रों के 2024/25 डेटा में 50 वर्ष से अधिक आयु के 74 प्रतिशत लोगों में विटामिन-डी की कमी पाई गई। केवल 26 प्रतिशत लोगों का स्तर सामान्य मिला। वहीं शहरी क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर है, जहां 80 से 85 प्रतिशत लोगों में विटामिन-डी का स्तर सामान्य से कम पाया गया।