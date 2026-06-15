Rajasthan: आखिरी सांस तक दोस्तों ने दिया साथ, मौत के बाद कंधा भी नहीं दे सके साथी, अंतिम इच्छा रह गई अधूरी

राजेंद्र नगर गायरियावास निवासी कमलेश अग्रवाल को परिजनों ने दिसम्बर 2025 में घर से बेदखल कर दिया। आरोप था कि वह परिजनों के कहने में नहीं था। सिर पर छत नहीं रही तो उसने फुटपाथ, सार्वजनिक स्थल और खुले आसमान तले रातें बिताईं। जीवन की गाड़ी किसी तरह आगे बढ़े, इसके लिए उसके दोस्त राहुल सालवी, दिलीप कृष्णावत, हितेष सालवी, काव्य वसीटा ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कमलेश को एक बाइक उपलब्ध करवाई और रेपिडो की आईडी दिलवाई, ताकि वह राइडिंग कर अपना गुजारा कर सके।