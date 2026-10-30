झालावाड़: प्रचार में मशगूल महिला सरपंच प्रत्याशी पर्चा भरना ही भूल गईं, नामांकन स्वीकार नहीं हुआ तो बेहोश हुईं, रोने लगे परिजन

Rajasthan Panchayat Election 2026: खानपुर/सूमर (झालावाड़): राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के तहत गुरुवार को ग्राम पंचायत सूमर मुख्यालय पर सरपंच पद के लिए नामांकन जमा कराने पहुंची महिला प्रत्याशी का पर्चा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। करीब 10 मिनट की देरी से पहुंचने पर रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन लेने से इनकार कर दिया। इससे नाराज महिला प्रत्याशी और उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान एक महिला बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने समझाइश कर स्थिति को संभाला।