‘अगर वोट चोरी हुए तो मुस्लिम इलाकों में कैसे जीती कांग्रेस?’ दौसा में BJP प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच का सवाल

बता दें कि मुकेश दाधीच गुरुवार को दौसा जिले में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने और एम.एस. गिल के कांग्रेस से जुड़कर राज्यसभा सदस्य व केंद्रीय मंत्री बनने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मतदाता सूची से नाम हटने के मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए।